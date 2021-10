Le Fenerbahçe de De Colo a écrasé Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

"Tous les matches comptent". Le nouveau slogan de l'EuroLeague va-t-il se vérifier tout au long de la saison ? Dès la première semaine de compétition avec deux rencontres, on constate que des écarts se créent pour le deuxième match. Ainsi, jeudi soir, le Fenerbahçe Istanbul n'a fait qu'une bouchée de l'UNICS Kazan (80-41). Battus deux jours plus tôt chez l'ALBA Berlin (84-70), Nando De Colo (13 points à 5/8, 3 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en moins de 15 minutes) & co n'ont cette fois fait qu'une bouchée du "promu" en EuroLeague, les limitant notamment à 8 et 5 points sur les premiers et troisièmes quart-temps.

Dans les autres rencontres, outre la défaite de l'ASVEL contre le Maccabi Tel-Aviv, le Zénith Saint-Pétersbourg a infligé au Bayern Munich sa quatrième défaite en quatre matches (79-71) et Baskonia l'a emporté chez l'ALBA Berlin (76-80).

Les résultats du jeudi 14 octobre en EuroLeague :