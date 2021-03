Le Fenerbahçe éloigne Kaunas du Top 8, le CSKA Moscou gagne chez le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Défait de 37 points à l'aller en Lituanie, le Fenerbahçe Istanbul avait à coeur de prendre sa revanche sur le Zalgiris Kaunas. C'est chose faite. Nando De Colo (16 points à 5/7 aux tirs et 6 passes décisives pour 23 d'évaluation en 26 minutes), Jan Vesely (21 points à 9/10, 10 rebonds, 5 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 32 minutes) & co ont passé un 13-0 aux visiteurs pour conclure la première mi-temps et sont rentrés aux vestiaires avec 19 points d'avance (45-26). Ils ont finalement terminé à +23 (84-61) et s'installent confortablement (18 victoires, 12 défaites) dans le Top 8. Un Top 8 qui s'éloigne pour le Zalgiris Kaunas (15 victoires, 15 défaites) de Joffrey Lauvergne (6 points à 3/5 et 2 rebonds pour 3 d'évaluation en 14 minutes).

Dans la course aux playoffs et donc au top 8, Baskonia (16 victoires, 14 défaites) a signé un précieux succès chez le huitième du classement, le Zénith Saint-Pétersbourg (16 victoires, 3 défaites). Pourtant, les Basques étaient menés 72 à 58 à 4 minutes de la fin... avant un improbable 19 à 0 pour prendre l'avantage (72-75, puis 75-79) et rester en en vie dans la course aux playoffs. Touché par les fautes (4), Youssoupha Fall n'a joué que 8 minutes, pour 6 points à 3/4.

Le Real Madrid (17 victoires, 13 défaites) conserve une petite marge malgré sa défaite à domicile contre le CSKA Moscou (19 victoires, 10 défaites). Les joueurs de Dimitris Itoudis, menés par Will Clyburn (16 points en première mi-temps), ont fait l'écart peu avant la pause (41-55) pour l'emporter 96-89 au final avec 18 points et 9 rebonds de Johannes Voigtmann. Du côté Madrilène, Fabien Causeur a marqué 14 points à 5/9 en 26 minutes.

Enfin, l'Olmpiakos Le Pirée (14 victoires, 16 défaites) de Livio Jean-Charles (5 points à 2/4 et 6 rebonds pour 6 d'évaluation en 20 minutes) s'est imposé chez l'ALBA Berlin 84 à 80. L'international bulgare Sasha Vezenkov a réalisé un énorme chantier (31 points à 6/7 à 3-points et 10 rebonds pour 41 d'évaluation).

Les résultats de la 30e journée de l'EuroLeague :