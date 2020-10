Le Fenerbahçe et le Real Madrid encore battus

Après avoir regoûté à la victoire mercredi, le Real Madrid s'est incliné à Milan deux jours plus tard. Dans l'incapacité de tenir leur ancien meneur Sergio Rodriguez (25 points, 7 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 37 d'évaluation), les Madrilènes ont lâché prise lors du dernier quart-temps pour s'incliner 78 à 70.

Battu par le CSKA Moscou mercredi, le Fenerbahçe Istanbul est de nouveau tombé à domicile, cette fois contre le Bayern Munich. Pourtant, les Stambouliotes menaient de 20 points (45-25) à la mi-temps ! Mais ils se sont écroulés après la pause, avec 13 petits points marqués par quart-temps. Les gros matchs de Nando De Colo et Jan Vesely (62 d'évaluation contre 24 pour le reste de l'équipe) n'auront pas suffit. Il faut dire que les visiteurs ont largement dominé la bataille du rebond (25 prises à 6 après la pause). "Je suis très déçu de la manière dont nous avons joué en deuxième mi-temps", a regretté le coach vaincu Igor Kokoskov, qui a pris la responsabilité de cette défaite.

Autre surprise, la victoire de l'ALBA Berlin chez le CSKA Moscou. Les Berlinois ont ainsi remporté leur premier match de la saison. Ils ont pris le dessus à l'entame du dernier quart-temps et même si les locaux sont revenus à 2 points, n'ont pas lâché pour s'imposer 93 à 88. L'ailier italien Simone Fontecchio, qui avait été en contact avec Strasbourg durant l'été, a marqué 20 points.

Enfin, l'Olympiakos Le Pirée s'est imposé 85 à 82 contre le Maccabi Tel-Aviv sur un 3-points au buzzer d'Aaron Harrison, et Vitoria a battu le BC Khimki Region 77 à 60. Livio Jean-Charles a rejoué pour les Reds (2 minutes).

.@AaronICE2 WHAT A WAY TO WIN THE GAME! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ccJ3E9cRN3