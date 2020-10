Le Fenerbahçe Istanbul de De Colo se reprend

EUROLEAGUE

Après trois défaites de suite en EuroLeague, le Fenerbahçe Istanbul s'est imposé chez le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir (65-75) pour la sixième journée de la compétition. C'est à l'entame du dernier quart-temps que les visiteurs ont fait un écart, passant de 54-56 à 54-62 suite à deux paniers à 3-points d'Ali Muhammed et Melih Mahmutoglou. Passé à côté à Athènes la semaine dernière, Nando De Colo s'est quelque peu repris avec 13 points à 3/8 aux tirs et 7/7 aux lancers-francs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 27 minutes. Léo Westermann n'est lui pas entré en jeu.

Autre équipe en difficulté jusqu'ici en EuroLeague (4 défaites en 5 matchs avant la rencontre), le Real Madrid s'est imposé 100 à 82 contre le Bayern Munich. Testé positif à la COVID-19 il y a 12 jours, Fabien Causeur n'était pas sur la feuille de match.

Enfin, le CSKA Moscou a également équilibré son bilan (3 victoires et 3 défaites) en prenant le dessus sur Valence (84-75). Louis Labeyrie a terminé avec la meilleure évaluation (17, grâce à ses 10 points à 4/4, 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées en 18 minutes) de son équipe.