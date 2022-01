Le Fenerbahçe Istanbul s'est renseigné au sujet de C.J. Massinburg

EUROLEAGUE

Crédit photo : GPJ

Auteur de dernières prestations très abouties (32 points, 9 rebonds et 9 passes décisives contre Paris le 9 janvier par exemple), C.J. Massinburg (1,96 m, 24 ans) s'est fait remarquer au-delà des frontières de l'Hexagone. Alors que moult clubs cherchent à se renforcer actuellement mais que peu de joueurs libres sont sur le marché, les clubs les plus fortunés tentent de débaucher des joueurs sous contrat. C'est ainsi que le Fenerbahçe Istanbul, qui est touché par les blessures, à commencer par Nando De Colo, s'est manifesté auprès du Limoges CSP afin d'éventuellement faire venir le Texan. Mais en toute logique, au vu de l'impact de ce dernier dans l'effectif limougeaud (15,1 points à 48%, 5,1 rebonds et 3,9 passes décisives pour 17,5 d'évaluation), le Cercle Saint-Pierre a fait savoir au club turc son intention de ne pas libérer l'arrière.