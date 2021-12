Le Fenerbahçe Istanbul sans trois intérieurs à Villeurbanne, dont Devin Booker

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Bien sûr, le Fenerbahçe Istanbul est loin d'être démuni dans ce secteur : le totem Jan Vesely est toujours là, Achille Polonora monte en puissance (15 points contre Vitoria jeudi dernier, son record de la saison), la recrue Jehyve Floyd est opérationnelle. Mais l'équipe stambouliote va se présenter ce soir à l'Astroballe avec trois intérieurs en moins par rapport à la configuration envisagée en début de saison.

Blessé longue durée au genou gauche, simplement aperçu lors de 4 minutes en EuroLeague cette année, Danilo Barthel vient de subir une arthroscopie et sera évidemment toujours absent. Touché à la cheville, Ahmet Duverioglu n'est pas non plus du voyage. Enfin, un coup dur s'est rajouté à la liste du Fenerbahçe : brillant ces derniers temps, à l'image de ses 22 points et 6 rebonds contre le Maccabi Tel-Aviv le 14 décembre, Devin Booker est également resté sur les bords du Bosphore. L'ancien MVP de Pro A (en 2016 avec l'Élan Chalon) souffre du mollet et devrait être absent jusqu'à la fin de l'année.