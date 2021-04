Le Fenerbahçe Istanbul sur les rangs de Guerschon Yabusele

Lors de sa belle saison d'EuroLeague avec l'ASVEL (11 points à 38,4% de réussite à 3-points et 4,2 rebonds pour 11 d'évaluation en 25 minutes), Guerschon Yabusele (1,98 m, 25 ans) s'est exposé aux yeux du basketball européen. Sans surprise, de nombreuses écuries étrangères sont sur ses rangs, comme le Maccabi Tel-Aviv. Selon plusieurs insiders européens, le Fenerbahçe Istanbul s'ajoute à la liste des clubs d'EuroLeague sur les rangs du "Dancing Bear". De quoi former un beau duo avec Jan Vesely, à gauche de Yabusele ci-dessus sur la photo.

Can confirm this, Yabusele is on Fener's radar and a dialogue has already been open https://t.co/FjD7PBBU6B