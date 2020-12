Le Fenerbahçe retrouve la victoire, Baskonia l'emporte à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la victoire du Zalgiris Kaunas contre le Bayern Munich (74-73) sur un tir de Marius Grigonis, jeudi soir pour la fin de la 16e journée de l'EuroLeague, le Fenerbahçe Istanbul (6 victoires et 10 défaites) a retrouvé la victoire en l'emportant 84-77 contre l'Olympiakos Le Pirée (7 victoires et 8 défaites). Les joueurs d'Igor Kokoskov ont résisté au retour des Athéniens en fin de match, grâce à des actions importantes de Jan Vesely et l'adresse de Nando De Colo (10 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 21 d'évaluation en 26 minutes) sur la ligne des lancers francs (8/8). Du côté du Pirée, Livio Jean-Charles a encore réalisé un gros match (12 points à 5/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation en 22 minutes.

Autrement, Baskonia (7 victoires et 8 défaites) s'est imposé à Milan (9 victoires et 6 défaites) pour la première depuis 2012 à l'occasion de son 500e match en EuroLeague. Les Basques ont pris le dessus dans le money time à l'issue d'un match très serré. Leurs deux pivots Tonye Jekiri (12 points à 5/8 et 12 rebonds pour 25 d'évaluation en 23 minutes) et Youssoupha Fall (10 points à 4/6, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 17 d'évaluation en 16 minutes) se sont montrés très productifs.

Enfin, Valence (10 victoires et 6 défaites) continue son bon début de saison avec une victoire contre la lanterne rouge du BC Khimki Region (2 victoires et 14 défaites) 88 à 82.