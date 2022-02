Le Fenerbahçe tient le Real Madrid à 51 points !

EUROLEAGUE

En match en retard de la 18e journée d'EuroLeague, le Fenerbahçe Istanbul a confirmé sa bonne passe en faisant chuter le leader de la compétition, le Real Madrid. L'équipe de Sacha Djordjevic a non seulement fait tomber la formation de Pablo Laso, mais elle l'a surtout tenu à 51 points marqués. Une performance défensive remarquable même si le Real Madrid a de la marge et a visiblement lâché le match. A la pause, les visiteurs n'avaient inscrit que 17 points (contre 27 encaissés). Bien loin des standards du basketball actuel.

"Je pense qu'ils ont été beaucoup plus agressif pendant le match, défensivement, ils ont joué très dur, et nous n'avons pas été en mesure de répondre à cela, a analysé Pablo Laso. Notre pourcentage (de réussite) n'a pas aidé non plus (6/30 à 3-points, NDLR). On a le sentiment qu'ils nous ont surpassés. Ils ont mis beaucoup d'énergie et nous n'avons pas pu égaler cela. Je pense que tactiquement on a changé les choses, en attaque et en défense, ça nous a aidés, mais on n'avait pas la même énergie que l'autre équipe, c'était très difficile à matcher."

Les trois joueurs français entrés en jeu - Thomas Heurtel n'était pas du déplacement, tout comme Jeffery Taylor, Adam Hanga et Gabriel Deck - ont peu pesé sur la rencontre : 2 points et 3 balles perdues pour -6 d'évaluation en 9 minutes pour Fabien Causeur, 2 points et 2 rebonds en 20 minutes pour Vincent Poirier et 0 point, 1 rebond et 1 passe décisive pour -1 d'évaluation en 12 minutes pour Guerschon Yabusele.



Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Au classement, le Real Madrid conserve la première place avec 20 victoires en 24 matches, devant le FC Barcelone (19-5). De son côté le Fenerbahçe (12-10) s'installe dans le Top 8. Les Stambouliotes ont gagné 8 de leurs 10 derniers matches.

Dans l'autre match de ce mardi, Milan (16-7) s'en est tiré chez la lanterne rouge (3-19) de l'EuroLeague, le Zalgiris Kaunas (70-74). L'équipe d'Ettore Messina a notamment fait face à un Joffrey Lauvergne productif (8 points et 2 rebonds en 13 minutes).