Le Final Four 2021 de l'EuroLeague démarre ce vendredi

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague et Sébastien Grasset

Qui succédera au CSKA Moscou, vainqueur de l'édition 2019 à Vitoria ? Quatre équipes sont réunies à Cologne en Allemagne tout au long de ce week-end. Tenant du titre, le CSKA Moscou affronte l'Anadolu Efes Istanbul dans la première demi-finale.

L'Anadolu Efes en favori ?

Si le CSKA Moscou s'est imposé 3 victoires à 0 dans son quart de finale de playoffs contre le Fenerbahçe Istanbul, l'Anadolu Efes Istanbul semble le favori de cette rencontre. Porté par le MVP de la saison Vasilije Micic, mais aussi Shane Larkin, Bryant Dunston ou encore les Français Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman, l'équipe d'Ergin Ataman pourra se servir de son expérience de la finale perdue en 2019 pour prendre sa revanche sur le CSKA Moscou. Mais il ne faut jamais sous-estimer le coeur d'un champion et malgré le départ de Mike James (un mal pour un bien ?) et les absences de joueurs cadres comme Nikola Milutinov, l'équipe coachée par Dimitris Itoudis compte assez de talents (Hackett, Clyburn, Shengelia...) pour gagner sur un match. Entre-deux à 18 heures.

L'année du Barça ?

L'autre demi-finale opposera le premier de la saison régulière, le FC Barcelone, à Milan. Sarunas Jasikevicius veut gagner sa première EuroLeague en tant que coach. C'est dans cette optique qu'il a rejoint le club catalan. Pour parvenir à ses fins, il a mis en place un redoutable système défensif. Et si Léo Westermann & cie ont galéré au tour précédent contre le Zénith Saint-Pétersbourg (3 victoires à 2), leur match 5 fut magitral d'un point de vue défensif (53 points encaissés). 11 ans après son dernier en EuroLeague, à Paris, le Barça veut soulever le trophée. Mais pour cela, il faudra que Brandon Davies s'en sorte face à Kyle Hines & cie. Car outre Ettore Messina, il y a de l'expérience (Sergio Rodriguez, Gigi Datome, Malcolm Delaney, Hines bien sûr) et du talent (Kevin Punter, Shevon Shieds, Zach Leday...) chez les Lombards. Au point de faire tomber les Catalans ? Début de réponse à 21 heures, heure de l'entre-deux.