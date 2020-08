Le Final Four de l'EuroLeague 2021 devrait se tenir à Cologne

EUROLEAGUE

Crédit photo : DR

C'était à la Lanxess Arena de Cologne que devait se tenir le Final Four 2020 de l'EuroLeague. Sauf que le coronavirus a contraint l'organisation à stopper la compétition en mars dernier avant d'annuler la saison 2019/20 le 25 mai dernier. La saison 2020/21 est-elle censée démarrer en octobre et se tenir normalement, même si d'évidentes questions subsistent étant donné que le risque sanitaire et les contraintes imposées par les différents pays afin de stopper sa propagation. Néanmoins, l'Euroleague Commercial Assets (ECA), la société qui gère l'EuroLeague, planifie sa saison comme prévu. Selon EuroHoops, Cologne devrait de nouveau être désigné comme la ville hôte du prochain Final Four.