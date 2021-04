Le grand retour de Pau Gasol avec Barcelone, c'est pour ce soir

Nous y sommes. Le retour tant attendu de la superstar espagnole, Pau Gasol, avec le FC Barcelone, c'est pour ce vendredi. L'intérieur vient d'annoncer son retour en match officiel pour la dernière journée de la saison régulière de l'EuroLeague, contre le Bayern Munich. Officiellement Barcelonais depuis fin février, présent sur place depuis un mois, le double champion NBA devait se remettre sur pied, lui qui n'a plus vraiment joué depuis deux ans à cause d'une blessure... au pied.

Ha llegado el momento. Mañana es el día!



The moment has arrived. Tomorrow is the day! pic.twitter.com/N6epRtjoFq