Le hold-up de Barcelone à Vitoria, retour gagnant pour Shane Larkin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La suite de la sixième journée de l'EuroLeague a été marquée par la victoire du FC Barcelone à Vitoria vendredi soir. Menés 71 à 61 à 3 minutes de la fin, les hommes de Sarunas Jasikevicius ont terminé la rencontre sur un 12-0 avec des paniers de Nikola Mirotic, Kyle Kuric, Davies et Abrines avant le contre final de Mirotic sur Peters. Après avoir perdu contre Baskonia en Liga Endesa, les Catalans se sont repris avec ce court succès. Du côté Basque, les ex-pivots de Jeep ELITE Tonye Jekiri (10 points à 4/5 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions mais 6 balles perdues et 5 fautes pour 8 d'évaluation en 18 minutes) et Youssoupha Fall (11 points à 4/6, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 14 minutes) se sont illustrés. Du côté Barcelonais, Thomas Heurtel a lui fini avec 5 points à 2/6 aux tirs, 1 rebond, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 2 d'évaluation en 16 minutes.

Autrement, l'Anadolu Efes Istanbul est allé s'imposer chez l'Olympiakos Le Pirée (79-84). L'équipe d'Ergin Ataman a pris le dessus dans la fin du troisième quart-temps, avec un bon passage de Rodrigue Beaubois (15 points à 3/3 à 3-points et 2 passes décisives en 29 minutes). Shane Larkin a effectué son retour à la compétition (15 points à 4/13, 3 rebonds et 5 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 20 minutes) et Bryant Dunston est devenu le meilleur contreur de l'histoire de l'EuroLeague moderne, du moins celui qui a contré le plus de tirs. Adrien Moerman (0 point à 0/1, 1 rebond et 1 passe décisive pour 2 d'évaluation en 13 minutes) et Livio Jean-Charles (0 point à 0/3, 1 passe décisive et 3 contres pour -2 d'évaluation en 6 minutes) ont été discrets.

Enfin, le BC Khimki Region s'est imposé 83 à 77 contre l'Etoile Rouge de Belgrade.