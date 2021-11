Le Maccabi Tel-Aviv de Scottie Wilbekin repousse Monaco

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Si l'AS Monaco est compétitive en EuroLeague à domicile pour le moment, ce n'est pas encore le cas à l'extérieur. La Roca Team s'est bien battue ce mercredi soir à Tel-Aviv, mais elle s'est finalement inclinée 95 à 84. La faute notamment à un intenable Scottie Wilbekin (37 points à 13/22 aux tirs, 8 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en 33 minutes).

L'ancien coéquipier de Wilfried Yeguete chez les Florida Gators a signé son record de points en EuroLeague, dominant au passage Mike James (14 points à 5/10 à 2-points mais 1/9 à 3-points, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 11 d'évaluation en 36 minutes). Alors que les joueurs de Zvezdan Mitrovic avaient fait jeu égal jusqu'ici, ils n'ont pas pu stopper le meneur américano-turc dans le money-time. Avec également l'apport de James Nunnally (16 points à 5/8, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 24 minutes) et Ante Zizic (14 points à 3/6, 11 rebonds et 7 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 23 minutes), son équipe équipe a passé 33 points dans le dernier quart-temps aux représentants de la principauté ce mercredi.

Pour ne pas avoir su trouver de solutions pour stopper l'attaque locale, ni d'options collectives (un maigre total de 11 passes décisives), l'AS Monaco a donc signé sa cinquième défaite en dix matches cette saison en EuroLeague. Elle va tenter de retrouver la victoire ce vendredi sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (qui a dominé l'Olympiakos Le Pirée ce mercredi avec un grand Rodrigue Beaubois).

