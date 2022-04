Le Maccabi Tel-Aviv déroule chez des Barcelonais déjà la tête aux playoffs

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Dominateur en saison régulière, le FC Barcelone s'est offert le luxe d'assurer la première place à deux jours de la fin. Ainsi, l'entraîneur Sarunas Jasikevicius a pu faire tourner chez l'Olympiakos Le Pirée la semaine dernière et encore plus ce jeudi à domicile face au Maccabi Tel-Aviv. Ainsi, à part Alex Abrines qui a besoin de reprendre le rythme de compétition après une longue blessure, aucun joueur n'a joué plus de 20 minutes.

Le Club Nation s'est échappé petit à petit pour l'emporter 104 à 80, signant ainsi sa sixième victoire sur les sept derniers matches. Les Israéliens sont sixièmes avec 16 victoires et 11 défaites, et termineront à la septième place s'ils battent le Fenerbahçe mercredi prochain et que l'Anadolu Efes s'incline ce vendredi soir chez l'Etoile Rouge de Belgrade.

De son côté, le FC Barcelone est assuré d'affronter le Bayern Munich (huitième) en quarts de finale des playoffs, avec l'avantage du terrain.