Le Maccabi Tel-Aviv fait tomber Barcelone, l'Anadolu Efes corrige le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Il y a désormais cinq clubs qualifiés pour les playoffs de l'EuroLeague : le FC Barcelone, le CSKA Moscou, l'Anadolu Efes Istanbul, Milan et le Fenerbahçe Istanbul. Toutes ces équipes ont gagné ce mardi soir sauf le leader barcelonnais, battu après prolongation à Tel-Aviv aux termes d'un match dingue, notamment grâce à l'énergie déployée par les fans. Léo Westermann a cumulé 2 points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 11 minutes.

Cependant, le Barça (23 victoires, 9 défaites) conserve une longueur d'avance sur ses poursuivants, le CSKA Moscou (21 victoires, 10 défaites) et l'Anadolu Efes Istanbul (21 victoires, 11 défaites) qui l'ont emporté à l'extérieur. Les Russes, qui ont choisi de se passer de leur meneur star Mike James, ont sorti leurs compatriotes du Zénith (17 victoires, 14 défaites) du Top 8. De son côté, l'Anadolu Efes n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid en deuxième mi-temps et signe sa dixième victoire sur les onze derniers matches. Face à Fabien Causeur (1 rebond et 1 passe décisive en moins de 5 minutes), Rodrigue Beaubois a marqué 12 points à 3/8 aux tirs, donné 2 passes décisives et provoqué 4 fautes pour finir à 8 d'évaluation en 23 minutes. Adrien Moerman n'a joué que 7 minutes pour 3 points et 1 rebond. A noter que Walter Tavares est sorti à cause d'une blessure à la hanche.

Leurs voisins stambouliotes ont signé une belle performance en s'imposant chez le Bayern Munich. Nando De Colo a encore régalé (21 points à 8/14, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 32 minutes).

Le Real Madrid se retrouve huitième avec 18 victoires et 14 défaites derrière le grand gagnant de la soirée, Baskonia (18 victoires, 14 défaites). Les Basques sont allés l'emporter chez le Panathinaikos Athènes avec 69 points du trio Dragic - Giedraitis - Polanara. Reste à savoir si Valence (17 victoires, 14 défaites) reviendra à leur hauteur ce mercredi soir en s'imposant contre l'Olympiakos Le Pirée.

Enfin, dans un match comptant pour du beurre, le Zalgis Kaunas (16 victoires, 16 défaites) a battu l'ALBA Berlin. Joffrey Lauvergne s'est montré discret (4 points à 2/6, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes pour -1 d'évaluation en 21 minutes).

Les résultats de la 32e journée de l'EuroLeague :