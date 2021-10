Le Maccabi Tel-Aviv fait tomber Barcelone, Moustapha Fall dominant contre le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Le Maccabi Tel-Aviv est la première équipe à avoir battu le FC Barcelone cette saison en EuroLeague. Les Israéliens ont démarré pied au plancher la rencontre, avec 31 points marqués au bout de 10 minutes, pour mener de 20 points à la pause (56-36). Les Catalans ont réagi en encaissant seulement 9 points dans le troisième quart-temps. Mais l'équipe de James Nunnally (17 points) et Scottie Wilbekin (16 points) ne s'est pas laissée faire et l'a finalement emporté 85-68. En perte de temps de jeu ces dernières semaines, Mathias Lessort est resté sur le banc tout le match.

Le FC Barcelone est désormais à égalité avec Milan (6 victoires, 1 défaite), qui a battu l'Etoile Rouge de Belgrade 79-62. Ces deux équipes devancent le Maccabi Tel-Aviv et l'Olympiakos Le Pirée (5 victoires, 2 défaites), en attendant le résultat du Real Madrid (5 victoires, 1 défaite). Les Athéniens ont battu le Fenerbahçe qui n'en finissent plus de perdre d'une possession (trois défaites de suite de 2 points ou moins). L'équipe de Nando De Colo (10 points à 5/9 aux tirs et 2 passes décisives en 20 minutes) s'est heurtée à la grosse défense grecque. En tour de remport, l'équipe du Pirée possède Moustapha Fall (10 points à 5/6, 9 rebonds et 2 contres pour 21 d'évaluation en 29 minutes). En rotation, Livio Jean-Charles (4 points à 2/3 en 11 minutes) abat également un gros boulot. Mais c'est Kostas Sloukas qui a donné la victoire aux siens à 2 secondes de la fin (67-65) sur un stop tir très compliqué à marquer, qui plus est face à Jan Vesely.

Dans le quatrième match de la soirée, le Bayern Munich a confirmé sa montée en puissance en s'imposant chez l'ALBA Berlin (69-82) avec 25 points de Darrun Hilliard.

Les résultats de la septième journée d'EuroLeague :