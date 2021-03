Le Maccabi Tel-Aviv s'intéresse à Guerschon Yabusele

Auteur d'une saison prometteuse et intéressante avec l'ASVEL, Guerschon Yabusele (1,98 m, 25 ans) attire logiquement les convoitises. L'intérieur français est notamment suivi de près par le Maccabi Tel-Aviv. Le club nation réalise une saison ratée en EuroLeague et compte pas sur Dragan Bender, Elijah Bryant et Tyler Dorsey. Pour les remplacer, la formation israélienne a formulé une offre à l'ancien MVP de Pro A Devin Booker et surveille les performances du poste 4 français qui sera libre cet été.

Pour sa première saison complète en EuroLeague, Guerschon Yabusele tourne à 10,3 points à 47% de réussite aux tirs (dont 37% à 3-points), 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes. Ailier-fort puissant, vif face au cercle, bon shooteur, athlétique, il est en pleine progression et pourrait rejoindre une grosse cylindrée de l'EuroLeague la saison prochaine. S'il venait à choisir le Maccabi Tel-Aviv, ce serait le deuxième français à y évoluer dans l'histoire après Frédéric Bourdillon, passé par le club en 2020.

