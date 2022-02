Le Maccabi-Tel Aviv se sépare de son entraîneur, Giannis Sfairopoulos

EUROLEAGUE

Crédit photo : Maccabi TelAviv

Après plus de trois années de bons et loyaux services, l'entraîneur du Maccabi Tel-Aviv Giannis Sfairopoulos (54 ans) a été remercié par la direction du club, d'après les sources d'Eurohoops. La défaite en demi-finales de la Coupe d'Israël lundi soir contre l'Hapoel Tel-Aviv a poussé la direction du club à écarter son coach grec, pourtant sous contrat jusqu'en 2023.

En championnat israélien, la formation telavivienne affiche un maigre bilan de 9 victoires et 6 défaites. En EuroLeague, le Maccabi reste sur un exercice 2020-2021 mitigé (14 victoires et 20 défaites) et cette saison le Club Nation court après le Top 8, malgré un bon départ. Actuellement, l'équipe compte 11 victoires pour 12 défaites. Douzièmes lors de l'actuel exercice, Tel-Aviv n'arrive pas à décoller, malgré une raquette Ante Zizic-Jalen Reynolds dominante (27,2 points et 13,5 rebonds de moyenne en cumulé), ainsi que d'anciens joueurs NBA, comme James Nunally.

Malgré un soutien annoncé en décembre, la direction du club a fini par se prendre la décision de se séparer de Giannis Sfairopoulos ce mardi. L'ancien assistant du CSKA Moscou et des Houston Rockets en NBA termine son aventure en Israël sur une fausse note. Auparavant, il avait coaché l'Olympiakos Le Pirée durant quatre saisons.