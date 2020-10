Le match de l'ASVEL chez l'Anadolu Efes Istanbul reporté

EUROLEAGUE

Crédit photo : ASVEL

Trois rencontres de la cinquième journée de l'EuroLeague masculine ont été reportés. Les matchs entre le Zénith Saint-Pétersbourg et Milan, l'ALBA Berlin et Vitoria et celui entre l'Anadolu Efes et l'ASVEL ne se joueront pas cette semaine, à cause de cas de COVID-19, mais à une date ultérieure qui n'a pas encore été déterminée.