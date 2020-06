Le Panathinaikos Athènes est à vendre, son propriétaire espère qu'il va jouer la BCL à l'avenir

La conférence de presse de Dimitris Giannakopoulos, propriétaire de la section basketball du Panathinaikos Athènes, était très attendue ce mardi. Le club, en grandes difficultés économiques, a libéré ses meilleurs joueurs, comme la star Nick Calathes partie à Barcelone.

Lors de cette fameuse conférence de presse, Dimitris Giannakopoulos a annoncé qu'il comptait vendre son club pour 25 milions d'euros, même si la marque en valait 75 millions d'euros à elle seule selon ses dires. Il s'est justifié en expliquant que sa famille a dépensé 372,8 millions d'euros entre 1987 et 2012 pour ce club.

Par ailleurs, il s'en est encore pris à l'EuroLeague qui serait selon lui un très mauvais payeur. Il voit ainsi l'avenir du Panathinaikos en Ligue des Champions (BCL) car la FIBA "a un plan". Cependant, le Panathinaikos fait partie des 10 clubs ayant signé un engagement de 10 ans avec l'EuroLeague en novembre 2015. Pour s'en défaire, il faudrait payer 10 millions d'euros. Et si Dimitris Giannakopoulos estime que le Pana peut réclamer des sommes non perçues à l'EuroLeague (et prévues dans le contrat originel selon ses propos) en compensation, il ne semble pas pour l'heure prévu que le Pana se désengage avant le début de saison 2020/21.

Ces déclarations, même si elles sont tenues par un homme d'affaire connu pour ses sorties médiatiques sans retenues, viennent encore abimer la réputation de l'EuroLeague qui fait face à la concurrence grandissante de la BCL.

