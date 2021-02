Le Panathinaikos Athènes s'intéresse à Mantas Kalnietis

Alors que le Lokomotiv Kuban Krasnodar est mal embarqué pour la qualification en quart de finale de l'EuroCup, avec 1 seule victoire en 4 matches au Top 16, Mantas Kalnietis (1,96 m, 34 ans) est la cible de plusieurs clubs référencés. Parmi eux se trouve le Panathinaikos Athènes selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas.

A 34 ans, le champion de France 2019 tourne à 8 points à 48% de réussite aux tirs, 3 rebonds, 8,1 passes décisives et 2 balles perdues en 28 minutes toutes compétitions confondues. Le natif de Kaunas n'a plus joué en EuroLeague depuis la saison 2017-2018 avec Milan.

De son côté, le Panathinaikos Athènes, hors course pour les playoffs de l'EuroLeague (9 victoires et 14 défaites), vient d'engager pour deux saisons et demi le combo-guard T.J. Bray.

Mantas Kalnietis, who's playing great season in Lokomotiv Krasnodar, is drawing interest and one of the interested teams is Panathinaikos Athens, per sources. Kalnietis leads the VTB in assists (9.9 APG), also he's the EuroCup runner-up in assists (7 APG).