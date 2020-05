Le Panathinaikos Athènes s'intéresse à Martin Hermannsson

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Un anonyme programme universitaire de NCAA, un club peu fortuné de Pro B, une équipe de deuxième partie de tableau de Jeep ELITE puis un gros d'EuroCup, qualifié ensuite en EuroLeague avant de finir chez un mastodonte du basketball européen ? Martin Hermannsson (1,91 m, 25 ans) pourrait continuer son ascension vers les sommets du basketball du Vieux Continent.

Le meneur/arrière islandais fait l'object de convoitises au plus haut-niveau. Selon EuroHoops, il figure parmi les options du club athénien afin de remplacer Nick Calathes. En effet, le Pana semble devoir réduire la voilure financièrement et pourrait ne pas conserver le meilleur passeur de l'EuroLeague. Cela pourrait représenter une opportunité pour l'ancien joueur de Charleville-Mézières (Pro B) et Châlons-Reims (Jeep ELITE).

Pour sa première saison en EuroLeague, ce dernier tournait à 10,9 points, 1,6 rebond et 4,8 passes décisives pour 8,5 d'évaluation en 26 minutes. Il a notamment marqué 20 points contre le Panathinaikos pour la 8e journée de la saison et venait d'être élu MVP de la 25e journée peu avant la suspension de la saison.