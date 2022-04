Le Panathinaïkos s'impose contre le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Panathinaïkos a rendu un service à son voisin et rival de l'Olympiakos ce jeudi en EuroLeague. Pourtant mal classé, le Pana a défait d'un point (87-86) le Real Madrid. Les joueurs de Pablo Laso sont désormais au niveau du club du Pirée et de Milan, avec 18 victoires en 27 matches. Le Pana ont pris un bon départ (22-11 après un quart-temps) et ont continué de mener tout le long du match. Tenaces, les Espagnols ont failli repasser devant dans les dernières minutes de la rencontre en entamant une folle remontéee (7-17). Mais ils ont finalement échoué à 1 point.

Les "4 fantastiques" du Real ont connu une soirée compliquée à Athènes. Thomas Heurtel (18 points à 6/8 dont 4/4 à 3-points et 4 rebonds) s'en est le mieux sorti dans la rencontre. Vincent Poirier a fini à 6 points à 3/5 tandis que Fabien Causeur a marqué 2 points à 1/2. Guerschon Yabusele a été discret sur cette rencontre avec 0 point inscrit en 3 tentatives de tirs mais a capté 6 rebonds en 14 minutes.

En conférence de presse, le technicien espagnol Pablo Laso explique que la défaite est dû au mauvais départ de son équipe :

"Nous avons commencé sans concentration. Ils ont pris une avance rapide. Nous nous sommes battus le reste du match pour revenir. Ils ont très bien joué. Mais je pense que le pire a été notre début de match. Nous n'avons rien compris et nous les avons laissés prendre l'avantage, non seulement au tableau d'affichage, mais aussi en défense et en attaque. On s'est beaucoup battus pour s'y remettre mais ça n'a pas suffit. De manière générale, ils ont mieux joué que nous. Parfois, le basketball est aussi simple que cela. Je pense que le match pour les spectateurs a été très agréable à regarder : de bons pourcentages (de réussite aux tirs) pour les deux équipes. Mais je pense que nous pouvons jouer beaucoup mieux en équipe."

Alors que son équipe n'a plus rien à jouer dans la compétition, Dimitris Priftis, coach du Pana, s'est félicité de cette victoire collective :

"C'était une bonne soirée pour nous. Une bonne victoire. Félicitations aux joueurs. Nous avions un bon état d'esprit. Il était très important que nous ayons le ratio de 5 pertes de balle pour 18 passes décisives. C'est un très bon ratio pour notre jeu offensif. À certains moments, nous avons eu de bonnes défenses. C'est bien que nous ayons remporté cette victoire lors de notre dernier match à domicile en EuroLeague. C'est dommage que nous n'ayons pas eu plus de victoires comme celle-ci au cours de la saison. Mais c'est une autre histoire".

Au classement, le Real Madrid reste deuxième grâce au point-average particulier avec l'Olympiakos et Milan. Leur dernier match de saison régulière, vendredi prochain contre le Bayern Munich, leur permettra de valider leur deuxième place.

