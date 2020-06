Le Panathinaikos veut rapidement quitter l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : PAO BC

Le Panathinaikos Athènes a envoyé une lettre à l'EuroLeague Basketball et à son PDG Jordi Bertomeu afin de dévoiler sa volonté de quitter la compétition. En plus de cela, le club demande à ce que les procédures soient lancées le plus rapidement possible.

Dimitris Giannakopoulos, propriétaire du club, a récemment annoncé la mise en vente de ce dernier, tout en critiquant ouvertement l'EuroLeague et son organisation. Alors qu'il semblait impossible que le Pana se désengage avant le début de saison 2020/21, il devrait donc mettre fin au contrat de dix ans liant les deux parties jusqu'en 2025. Pour cela, il va falloir payer pas moins 10 millions d'euros, auxquelles seront souscrites les sommes non perçues à l'EuroLeague (et prévues dans le contrat originel selon ses propos).

Cette saison le Panathinaikos pointait, avant l'interruption de la compétition, à la sixième place du classement avec un bilan de 14 victoires et 14 défaites. À l'avenir, Dimitris Giannakopoulos verrait son équipe en Ligue des Champions (BCL) car, selon lui, la FIBA "a un plan", ce que ne possède pas l'EuroLeague qui "a atteint le fond", tout cela à cause de "Jordi Bertomeu, qui en est le seul responsable".

La lettre, signée de la main de Manos Papadopoulos, le président du Panathinaikos, a été publiée par le club athénien sur son site internet :