Le Partizan Belgrade, l'autre grand éliminé des 8e d'EuroCup

Après l'élimination de la Joventut Badalone mardi soir, c'est un autre "gros" de l'EuroCup qui s'est fait sortir de la compétition dès les huitièmes de finale ce mercredi. Grand favori de l'EuroCup avec la Virtus Bologne au commencement de la saison, suite à la venue de gros renforts et du coach Zeljko Obradovic grâce au bel apport financier du gouvernement serbe, le Partizan Belgrade (deuxième du groupe A en phase de poule) n'a pas résisté à la drôle de formule prévue par l'Euroleague Commercial Assets (ECA) pour ces phases finales de l'EuroCup.

Les 19 224 spectateurs de la Stark Arena ont assisté à l'élimination de leur équipe fêtiche mercredi soir par l'équipe turque de Bursaspor (septième du groupe B en phase de poule), 103 à 95 après prolongation. Pourtant, à 11 secondes de la fin, les locaux menaient de 5 points (84-79). Mais le très intense Onuralp Bitim (20 points à 7/16 aux tirs, 10 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 39 minutes) a ramené les siens à -3 à 10,7 secondes de la fin avant que Yam Madar ne perde la balle et que l'ancien Roannais et Gravelinois John Holland (17 points à 4/5 à 3-points, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 27 minutes) n'égalise à 3-points. Kevin Punter n'ayant pas réussi sa tentative de buzzer beater, c'est en prolongation que le match s'est conclu.

Zeljko Obradovic abattu : "C'est l'une des défaites les plus difficiles de ma carrière"

Portés par leur excellente dynamique, Andrew Andrews (24 points à 7/10, 8 rebonds, 10 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 33 minutes) & co ont débordé le Partizan de Mathias Lessort (20 points à 8/10, 8 rebonds et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 27 minutes) pour l'emporter 103 à 95.

"Tout d'abord, je prendrai la responsabilité de cette défaite pour tout ce qui s'est passé ce (mercredi) soir, a commenté l'entraîneur vaincu, Zeljko Obradovic, après la rencontre. Nous avions une chance facile de gagner ce match dans le temps réglementaire, mais nous ne l'avons pas fait. Tout ce qui s'est passé pendant le match, j'en prends la responsabilité parce que c'est logique étant donné que j'ai le plus d'expérience et traversé tout ce que j'ai traversé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Nous avons passé une année entière de notre vie pour être dans cette situation, pour jouer un match dans cette atmosphère devant ces fans incroyables que je veux remercier. Je suis désolé pour eux, pour les joueurs qui avaient une énorme envie, mais ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Quoi qu'il se soit passé sur le terrain, ça s'est terminé mal pour nous. Je pourrais l'analyser comme si j'avais toute la vie devant moi, mais je ne veux pas. On a passé un an de notre vie pour rien. C'est catastrophique. Je suis venu avec les plus hautes ambitions possibles ici. Les supporters nous ont portés toute la saison, et personne en Europe ne peut créer cette ambiance. On savait que c'était un match (sec), on l'a préparé comme tel. Je peux comprendre un peu plus de nervosité en première mi-temps, mais avec la façon dont ça s'est terminé, ça laisse un goût vraiment amer. C'est l'une des défaites les plus difficiles de ma carrière. Je sais que nous tous qui sommes venus ici voulions faire quelque chose de grand. Je sais combien d'énergie tout le monde a mis, de la direction au staff en passant par les joueurs. Et je ne sais pas combien de temps cela durera entre nous. Je suis entré dans le vestiaire, je n'ai pas su dire aux joueurs quand aurait lieu le prochain entraînement."

Pour réaliser son objectif, à savoir évoluer en EuroLeague en 2022-2023, le Partizan Belgrade devra désormais compter sur une wild-card. Quant à Bursaspor, qui jouait le premier match de son histoire en playoffs d'EuroCup, ils affronteront le Cedevita Olimpija au prochain tour.