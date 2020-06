Le pivot Kevarrius Hayes s'engage à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

A la recherche d'un poste 5/4 athlétique et actif, l'ASVEL a engagé l'Américain Kevarrius Hayes (2,06 m, 23 ans). Les négociations annoncées par Sportando ont selon nos informations abouti à la signature d'un contrat pour la saison 2019/20 ce samedi.

2,5 contres par match dans le championnat italien

Né en 1997, le Floridien possède une grosse marge de progression. Après un cursus complet en NCAA chez les Florida Gators, où il a évolué d'année en année (2,8 points et 2,6 rebonds en 11 minutes en freshman à 8,5 points et 6,5 rebonds en 25 minutes en senior), il a lancé sa carrière professionnelle à Cantù en Italie. Là-bas, ses qualités physiques et athlétiques mais aussi son activité dans le jeu lui ont permis de finir parmi les meilleurs rebondeurs (septième) de la Lega mais surtout comme meilleur contreur. En Lega, il tournait ainsi à 9,5 points à 57,1% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et 2,55 contres (!) en 29 minutes de moyenne.

Son profil semble très complémentaire avec le grand mais moins vif Moustapha Fall et le longiligne Ismaël Bako. Avec l'exemple de Tonye Jekiri, qui devrait signer un contrat très rémunérateur à l'étranger, les dirigeants de l'ASVEL ont su séduire un jeune intérieur dont l'avenir est très prometteur, et ce à un tarif très intéressant. Idéal pour constituer un large groupe à même de briller en Jeep ELITE et en EuroLeague.

Avec Guerschon Yabusele et Livio Jean-Charles au poste 4 (sans oublier les ailiers comme Charles Kahudi pouvant se décaler à l'occasion, dans un jeu small-ball) ainsi que le trio Moustapha Fall - Kevarrius Hayes - Ismaël Bako au poste 5, l'ASVEL possède une très belle raquette pour la saison 2020/21. Amine Noua, toujours sous contrat en 2020/21, devrait lui être prêté afin de s'émanciper et surtout s'épanouir dans un autre contexte.