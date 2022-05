Le Pôle France dominé par Mega Belgrade à l'entame des phases finales du NGT

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Diminué par l'absence d'Aurèle Brena-Chemille notamment, le Pôle France a été dominé pour son premier match aux phases finales du Next Generation Tournament. Ce mercredi à Belgrade, l'équipe de Lamine Kebe a perdu 70 à 54 face à la formation locale de Mega Mozzart, qui était renforcée par deux joueurs (le Malien Bassala Bagayoko - auteur de 17 points et 14 rebonds pour 29 d'évaluation - et le Slovaque Timotej Malovec). En souffrance face à Nikola Đurišić (20 points) notamment, les U18 français ont été distancés dans le deuxième quart-temps, même s'ils ont provoqué 35 pertes de balle à l'attaque adverse. La défense de zone serbe a gêné le groupe de Rayan Rupert (19 points à 8/22 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive et 6 interceptions) qui devra se reprendre contre le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi matin avant d'affronter le Real Madrid vendredi.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

A noter que l'ASVEL débute sa phase finale ce mercredi après-midi à 15 heures contre l'Etoile Rouge de Belgrade, pour un remake de la finale du tournoi de qualification de Belgrade.