Le Pôle France s'impose dans les grandes largeurs en finale du NGT de Varèse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Comme l'ASVEL, le Pôle France jouera la phase finale du Next Generation Tournament à Belgrade. En difficulté en première mi-temps, au point de se retrouver à -10 (23-33) à 3 minutes de la pause, les joueurs de Lamine Kebe ont complèment inversé la tendance. Trop dominants physiquement, ils n'ont encaissé que 8 points sur le reste de la rencontre. En cumulant les stops, ils ont pu retrouver du rythme pour s'envoler au score, au point de terminer à +30 (71-41). Ils se sont notamment occupés du cas Zacharie Perrin (11 points à 4/12 aux tirs et 7 rebonds). Malgré la défaite, le U18 d'Antibes a été élu MVP du week-end.

Aurèle Brena-Chemille a terminé meilleur marqueur (14 points) du Pôle France alors que Noah Penda (13 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions) et Melvin Ajinça (10,5 points, 5,2 rebonds, 1,5 passe décisive et 2,8 interceptions de moyenne, 14 points à 4/16 et 7 rebonds en finale) ont été désignés dans le cinq idéal de la compétition.

Vainqueure de cette édition de qualification à Varèse, la génération 2004-2005 du Pôle France espère imiter ses aînés de 1993-1994 (qui l'a emporté en 2010 à Paris) et 1999-2000 (qui l'a emporté en 2017 à Istanbul) en remportant le titre final.