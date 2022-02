Le Real Madrid du duo Yabusele - Poirier facile contre Saint-Pétersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après une saison 2020-2021 difficile, le Real Madrid est reparti à la conquête de l'Europe du basket cette année. Pour cela, le club le plus titré du basketball européen s'appuie sur un quatuor français. Ce vendredi contre le Zénith Saint-Pétersbourg a vécu une soirée tranquille (victoire 85-64), grâce à l'apport de ce contingent notamment. Guerschon Yabusele a terminé meilleur marqueur des siens (13 points à 5/8 aux tirs et 3 rebonds pour 14 d'évaluation en 21 minutes) et Vincent Poirier avec la meilleure évaluation (21, grâce à ses 10 points à 5/7, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 27 minutes). Fabien Causeur a ajouté 9 points à 3/4 à 3-points et Thomas Heurtel a réalisé un match complet (6 points à 2/5, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 13 d'évaluation en 19 minutes).

Dans les autres matches, le CSKA Moscou a retrouvé la victoire contre Berlin (91-72), de même que Kazan à Kaunas (67-76) et l'Olympiakos Le Pirée à Vitoria (62-72). Moustapha Fall a réalisé un match complet (6 points, 9 rebonds, 2 contres et 2 interceptions pour 15 d'évaluation en 27 minutes) alors que Joffrey Lauvergne (3 points et 2 rebonds en 12 minutes) et Livio Jean-Charles (4 minutes) ont connu une soirée plus discrète.