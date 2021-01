Le Real Madrid et l'Anadolu Efes battus à Tel-Aviv et Saint-Pétersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la victoire de l'ASVEL contre Valence, il y a eu quatre matches d'EuroLeague jeudi soir. Le Real Madrid a perdu son deuxième match de suite en s'inclinant 86-84 sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv, mené par un Tyler Dorsey record (30 points). Jaycee Carroll a perdu la dernière possession madrilène. Fabien Causeur a marqué 4 points en 9 minutes de jeu.



Au classement, le Real Madrid (13 victoires et 8 défaites) passe cinquième de l'EuroLeague derrière Milan (13 victoires et 7 défaites) qui a corrigé le Bayern Munich (12 victoires et 9 défaites) jeudi soir (75-51, 42-20 à la mi-temps). Milan est quatrième derrière le Zénith Saint-Pétersbourg (13 victoires et 6 défaites) qui s'est imposé 85-78 contre l'Anadolu Efes Istanbul (11 victoires et 10 défaites). Les Russes ont fait tomber la foudre en première mi-temps (53-31) avant le retour d'Adrien Moerman (5 points à 2/7 et 6 rebonds en 18 minutes), Rodrigue Beaubois (0 point à 0/4 aux tirs en 20 minutes) & co. Mais ils sont restés devant pour l'emporter sans frayeur.

Enfin, en bas de tableau, le Panathinaikos Athènes (7 victoires et 13 défaites) a dominé la lanterne rouge du BC Khimki Region (2 victoires et 19 défaites) 94 à 78.