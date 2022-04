Le Real Madrid explose le Maccabi Tel-Aviv avec un Vincent Poirier dominant

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Au moment d'entrer dans les playoffs, le Real Madrid était en difficulté. Après les deux premiers matches des quarts de finale, l'équipe de Pablo Laso est la seule formation d'EuroLeague invaincue. Vendredi soir, elle a largement dominé le Maccabi Tel-Aviv (95-66). Pour cela, elle s'est appuyée sur un Vincent Poirier dominant. A la mi-temps, alors que son équipe menait 56-37, le pivot français en était déjà à 13 points, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 26 d'évaluation. Il a finalement terminé la partie à 16 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour 31 d'évaluation en 23 minutes. Solide ! Guerschon Yabusele a ajouté 16 points en 22 minutes et Fabien Causeur 6 points et 4 rebonds en 18 minutes. Le Real Madrid va maintenant tenter de valider sa qualification pour le Final Four de l'EuroLeague en remportant le match 3 chez le Club Nation.