Le Real Madrid favori pour récupérer Vincent Poirier

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après une expérience difficile en NBA, où il a peu joué, que ce soit à Boston en 2019-2020 ou Philadelphie en 2020-2021, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) devrait logiquement retrouver l'Europe et l'EuroLeague la saison prochaine, où sa cote reste très élevée. Selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, c'est le Real Madrid qui serait le favori pour l'engager.

ÚLTIMA HORA: El Real Madrid toma la delantera en la puja por devolver a Europa a Vincent Poirier (27 años; 2.13 m.) para la próxima temporada según me aseguran desde USA.



El pívot galo, ex Baskonia, ha jugado 32 partidos en la #NBA a caballo de Celtics y 76ers. — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 6, 2021

Trois Français au Real Madrid en 2020-2021 ?

Après une saison très difficile en EuroLeague, la faute à des départs (Facundo Campazzo) et des blessures (Anthony Randolph) notamment, le club pourrait investir pour construire un effectif de prétendant au titre, en plus de prolonger les joueurs présents, comme le shooteur Jaycee Carroll. Thomas Heurtel va ainsi rejoindre le club de la capitale espagnole. Un autre international français révélé en Espagne du côté de Vitoria pourrait le rejoindre, à savoir Vincent Poirier. De quoi former un énorme duo de postes 5 avec Walter Tavares mais aussi un trio français au sein du collectif de Pablo Laso puisque Fabien Causeur est sous contrat jusqu'en 2022.