Le Real Madrid l'emporte de justesse chez l'ASVEL et reste en course pour les playoffs

EUROLEAGUE

Pour son dernier match de la saison d'EuroLeague à domicile, l'ASVEL aurait bien aimé battre le Real Madrid, pour une victoire de prestige, même si l'équipe de Pablo Laso n'a cette saison - et particulièrement sur la phase retour - pas son niveau habituel. L'équipe de T.J. Parker, qui espère finir avec le bilan le plus honorable possible en EuroLeague, n'est pas passée loin. Mais finalement, Fabien Causeur & co sont repartis de l'Astroballe avec une victoire (71-74) salutaire. Car dans le même temps, l'un de ses concurrents, Valence, s'est imposé contre le Bayern Munich.

C'est dans le troisième quart-temps que le Real Madrid a pris le dessus. Menés 40 à 32 en début de troisième quart-temps après un panier à 3-points de Guerschon Yabusele, les visiteurs ont réalisé une belle série pour prendre les commandes (42-45) en provoquant des balles perdues de leurs adverses et trouvant bien Jayce Carroll en sortie d'écran.

Cole puis Kahudi manquent le 3-points de l'égalisation

Maladroits, au contraire de leur début de match (5/7 à 3-points dans le premier quart-temps), les Rhodaniens sont tout de même parvenus à recoller et passer devant en milieu du dernier quart-temps, quand Walter Tavares était cloué sur le banc pour 4 fautes. Mais, malgré des stops défensifs plus réguliers, l'équipe de T.J. Parker n'arrivait pas à retrouver la mire au contraire Carlos Alocen qui punissait Moustapha Fall, trop bas sur la défense du pick and roll, pour donner 6 points d'avance aux siens (63-69) à 53 secondes de la fin. Et si l'ASVEL est revenue à -2 (69-71) à 20 secondes de la fin après un tir primé de Guerschon Yabusele, Norris Cole puis Charles Kahudi ont manqué les paniers de l'égalisation.

L'ASVEL signe ainsi sa 18e défaite en 30 matches avant de se lancer dans le road-trip - matches à Khimki le 31 mars, Saint-Pétersbourg le 2 avril, Tel-Aviv le 4 et Moscou le 8 - pour finir sa saison 2020-2021 d'EuroLeague. De son côté, le Real Madrid devrait pouvoir réussir à finir dans le top 8 avec une victoire sur ses trois dernières rencontres (réception de l'Anadolu Efes le 30 mars, de l'Olympiakos Le Pirée le 2 avril puis déplacement chez le Fenerbahçe le 8).

