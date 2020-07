Le Real Madrid met la main sur l'ancien joueur NBA Ante Zizic

EUROLEAGUE

Le puissant pivot croate Ante Zizic (2,08 m, 23 ans) retrouve l'Europe après trois saisons aux Cleveland Cavaliers.

Selon Chema de Lucas, le joueur sélectionné en 23e position de la Draft NBA 2017 par les Boston Celtics (directement échangé dans le cadre du transfert du meneur Kyrie Irving à Boston) va rejoindre le Real Madrid pour la saison 2020/21.

Le très jeune frère de l'ancien joueur de l'ASVEL Andrija Zizic n'a pas vraiment été très utilisé en NBA, hormis lors de sa saison sophomore en 2018/19. Sur 113 matchs, il a tourné à 13 minutes de temps de jeu en moyenne. Barré par de nombreux intérieurs comme les stars Kevin Love et Tristan Thompson, il tournait cette saison à 4,4 points, 3 rebonds et 0,3 passe en 10 minutes, alors qu'il avait été plutôt responsabilisé la saison précédente (7,8 points à 55,3% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds en 18 minutes sur 59 matchs).

Il va donc revenir en Europe, lui qui après ses débuts professionnels en Croatie est déjà passé par le championnat turc avec une demi-saison (en 2016/17) au Darussafaka Istanbul. Il remplace au poste de pivot Jordan Mickey et Salah Mejri.