Le Real Madrid pousse un ouf de soulagement après sa victoire à Saint-Pétersbourg

En cas de défaite chez le Zénith Saint-Pétersbourg ce jeudi soir, le Real Madrid était susceptible de sortir du Top 8 de l'EuroLeague. Avec une dynamique négative et un calendrier très compliqué pour terminer la saison régulière, l'équipe de Pablo Laso est sous pression. Mais les Madrilènes, après leur défaite chez le BC Khimki, sont parvenus à l'emporter 75-71 chez un autre adversaire russe, le Zénith Saint-Pétersbourg, qui fait également partie du Top 8.

Pourtant, les Espagnols étaient menés 58-52 à l'entame du dernier quart-temps après une troisième période ratée (29-14). Mais grâce à une grosse défense, ils sont revenus petit à petit et sont passés devant sur un lay-up de Nicolás Laprovíttola, avant que Walter Tavares ne réussisse un contre décisif.

Une victoire qui permet à Fabien Causeur (6 points à 1/1, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 14 minutes) & co de rester dans le top 8 (17 victoires, 11 défaites). Et de se retirer un peu de pression.