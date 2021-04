Le Real Madrid renverse l'Anadolu Efes dans le dernier quart-temps et égalise

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme mardi pour le match 3, le Real Madrid a complètement renversé la tendance ce jeudi soir pour s'imposer contre l'Anadolu Efes Istanbul et ainsi égaliser à 2 victoire partout dans sa série de quart de finale d'EuroLeague. En effet, menés 72 à 59 au dernier du quatrième quart-temps, les joueurs de Pablo Laso ont empêché les visiteurs de marquer le moindre panier dans le champ pendant 7 minutes et 20 secondes pendant que Sergio Llull et Usman Garuba (24 points et 12 rebonds pour 30 d'évaluation) portaient leur équipe de l'autre côté du parquet pour revenir et passer devant, grâce à un 19-2, terminant sur un score (82-76) quasiment identique au match précédent (80-76).



Rodrigue Beaubois a brillé en première mi-temps (photo : EuroLeague)

La partie aura été bizarre tout le long puique Madrid, avec sa défense de zone 1-2-2 qui l'avait aidée à s'imposer deux jours plus tôt, a démarré le match par un 17-0. Puis, menés par Rodrigue Beaubois (19 de ses 23 points en première mi-temps), les Turcs ont répondu par un 11-0. Ils ont complètement pris l'ascendant dans le deuxième quart-temps avec 34 points inscrits sur la période. Alors qu'on les pensait lancés vers le Final Four, ils ont finalement craqué sur la fin, comme mardi. Certains cadres étaient dans un soir sans, comme Vasilije Micic (9 points à 3/7 et 6 balles perdues pour 0 d'évaluation) et Adrien Moerman (-4 d'évaluation en 11 minutes).

"C'était un match étrange, nous avons commencé 0-17 les cinq ou six premières minutes, a sobrement commenté l'entraîneur vaincu Ergin Ataman, qui aurait pu être en colère que son équipe reproduise la même erreur. Ensuite, nous avons changé le match, et jusqu'aux 5 dernières minutes, nous avons contrôlé le jeu. Mais ce (jeudi) soir, sauf quatre joueurs sur cinq, nous n'avons pas trouvé de sixième ou septième joueur pour apporter une contribution. Les joueurs qui ont fait de gros efforts pour modifier le momemtum sur la première partie du match, ils se sont fatigués et nous avons raté les cinq dernières minutes. Encore une fois, c'était similaire au premier match ici. Le Real n'a pas abandonné. Nous sommes à 2-2. C'est une série difficile, et maintenant nous allons disputer la finale de cette série à Istanbul."

Fabien Causeur (4 minutes de jeu) & co tenteront de créer l'upstet mardi prochain lors du match 5.

