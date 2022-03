Le Real Madrid retrouve le sourire, Barcelone tombe à Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La victoire, et avec la manière. Face à des Milanais réputés pour bien défendre (ils n'avaient encaissé 90 points qu'une seule fois cette saison, ils sont deuxièmes au defensive rating), les Madrilènes ont inscrit 92 points, eux qui galéraient ces dernières semaines en attaque. Bien aidés par la performance de Guerschon Yabusele (1,98 m, 26 ans), auteur de 16 points et 3 rebonds, à 4/6 à 3-points, le Real a aussi pu compter sur son meneur de toujours, Sergio Llull (1,92 m, 34 ans), qui a inscrit 20 points, en seulement 21 minutes sur le parquet.

Un grand match d'EuroLeague entre le deuxième et le troisième du championnat, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup : égalité à la pause (41-41), à la fin du troisième (64-64) et du dernier quart-temps (81-81). En prolongation, Madrid a pris le dessus grâce à Llull, pour résister au retour italien. En plus de Yabusele, deux autres Français ont contribué au succès de Real : Thomas Heurtel, avec 8 points et 2 passes décisives, et Vincent Poirier, auteur de 4 points et 4 rebonds.

Côté Milanais, malgré le grand match proposé par les anciens joueurs NBA Devon Hall (21 points et 4 passes décisives), et Nicolo Melli (18 points accompagnés de 8 rebonds), les Italiens n'ont pas su contenir les assauts madrilènes. L'ancien Chalonnais Malcolm Delaney (1,91 m, 32 ans), auteur d'un bon mois de février (MVP de la Coupe d'Italie), a été moins en vue qu'à l'accoutumée (8 points et 6 passes décisives).

Le Real Madrid sort la tête de l'eau, après quatre revers consécutifs en EuroLeague, ponctués de très mauvaises performances offensives (47 points inscrits face à la lanterne rouge Zalgiris, 51 face au Fenerbace). À présent dauphins du FC Barcelone depuis ces revers, le Real se relance et peut à nouveau viser la tête du championnat, avec un bilan de 21 victoires pour 7 défaites (le Barca est en 21-6). Prochain match pour Madrid jeudi 17 mars, avec la réception de l'ASVEL.

Le Zalgiris Kaunas en feu



Ce vendredi dans une soirée chargée en émotions sur place (fête nationale de la Lituanie et hommage à l'Ukraine), le FC Barcelone a été la nouvelle victime du Zalgiris Kaunas retrouvé. Joffrey Lauvergne (18 points à 5/9, 4 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 22 minutes) et les siens ont connu un énorme coup de chaud dans le dernier quart-temps pour marquer 35 points sur la période (contre 21 encaissés) pour l'emporter 91-84. L'équipe de Jurij Zdovc compte désormais autant de victoires que le Panathinaikos (7).

Les résultats de la 29e journée de l'EuroLeague :