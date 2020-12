Le Real Madrid s'impose chez l'Anadolu Efes avec un grand Fabien Causeur

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Plus personne n'arrête le Real Madrid en EuroLeague. Après sa défaite dans le clasico espagnol contre Barcelone, l'équipe de Pablo Laso a retrouvé la compétition européenne et la victoire. En déplacement à Istanbul pour affronter l'Anadolu Efes, les Espagnols ont pris le dessus dans le troisième quart-temps notamment grâce à un grand Fabien Causeur, meilleur marqueur de son équipe (15 points). Bien en place défensivement, ils ont assuré leur 12e victoire en 17 rencontres, avec une victoire de 8 points (65-73). De son côté, l'Anadolu termine la phase aller avec un bilan négatif (8 victoires et 9 défaites). Adrien Moerman (8 points à 3/6 et 6 rebonds en 25 minutes) et Rodrigue Beaubois (9 points à 3/6 et 3 rebonds en 17 minutes) voudront inverser la tendance en 2021.

Autre Français à avoir brillé mardi soir, Joffrey Lauvergne. L'intérieur a largement contribué à la courte victoire du Zalgiris Kaunas chez l'ALBA Berlin (71-74), avec 16 points à 8/13 et 7 rebonds en 25 minutes. Mais c'est encore une fois l'arrière Marius Grigonis qui a été décisif, avec 8 de ses 12 points dans les 3 dernières minutes de la partie.



Dans les autres rencontres, Baskonia s'est imposé d'un petit point contre Valence (71-70). Pourtant, les Basques étaient menés 40 à 23 avant de remonter et de passer devant (61-58). De quoi équilibrer leur bilan (8 victoires et 8 défaites), alors que Valence reste devant (10 victoires et 7 défaites). Youssoupha Fall a marqué 2 points en 5 minutes pour Vitoria. En face, Louis Labeyrie est revenu à la compétition (2 points à 1/5 et 4 rebonds en 14 minutes).

Comme Baskonia, l'Olympiakos Le Pirée compte 8 victoires en 16 matches depuis mardi soir et son large succès chez le BC Khimki Region (88-105). Livio Jean-Charles n'a pas joué.