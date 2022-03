Le Real Madrid tombe chez l'Etoile Rouge, Baskonia stoppe sa mauvaise série contre l'Andalou Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sur le fil, l'Etoile Rouge a réussi a battre l'un des favoris de l'EuroLeague, le Real Madrid (65-62). Portés par un public toujours bouillant, les Serbes sont restés au coude-à-coude avec les merengues pendant toute la rencontre. Malgré une faible réussite aux tirs (20 sur 54, 37 %), l'Etoile Rouge s'en est sortie grâce à une performance collective (5 joueurs à plus de 8 points) et sa défense. Le public endiablé a fait le reste du travail.

Un Real peu inspiré

Côté madrilène, la copie est assez pâle. Hormis Sergio Lluull, qui a porté le club sur ses épaules (20 points à 5/10 derrière l'arc) et Walter Tavares (11 points, 11 rebonds), les autres joueurs du Real n'ont pas répondu présent. Les Français n'étaient pas en grande forme : Guerschon Yabusele (1,98 m, 26 ans) a compilé 8 points et 4 rebonds, Vincent Poirier (2,13 m, 28 ans) a inscrit 4 points, avec 3 rebonds et 3 passes décisives ; et Thomas Heurtel (1,89 m, 32 ans), a terminé la rencontre avec 2 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Pour couronner le tout, Rudy Fernandez a fait un 0 sur 7 à 3-points. C'est la quatrième défaite de suite pour le Real Madrid, qui voit la tête de l'EuroLeague s'éloigner peu à peu. Surtout, l'équipe de Pablo Laso galère comme jamais en attaque (57 points marqués en moyenne sur ces quatre matches en question).

Baskonia, 16e de la compétition, est le vainqueur surprise de la rencontre face à l'Anadolu Efes. Menés vers la victoire par un Wade Baldwin de gala (20 points, à 8 sur 11 aux tirs, 4 rebonds et 11 passes décisives pour 30 d'évaluation), les Basques l'ont emporté 87 à 74 sur leur parquet. Les Espagnols ont dominé toutes les batailles : au rebond (33 à 25), ou encore à la passe (21 à 13). Ils mettent fin à une série de 8 défaites.

La versión más completa de @The_Fourth_Wade



20 PT

11 AS

31 PIR



¡Qué vaya bien el día ! — Baskonia (@Baskonia) March 9, 2022

Des leaders mal entourés

Les Stambouliotes menaient à la mi-temps (38-43), mais ont pris l'eau au retour des vestiaires (51-31 sur la seconde période). Vasilje Micic (23 points) et Shane Larkin (21 points) ont tenté de maintenir le bateau turc à flots, mais les assauts basques les ont fait couler. Les Français Adrien Moerman (2,02 m, 33 ans) et Rodrigue Beaubois (1,95 m, 33 ans) sont restés discrets : l'ailier-fort a inscrit 4 points et pris 3 rebonds, l'arrière a mis 5 points, pris 3 rebonds et donné 2 passes décisives. Malgré le revers, l'Anadolu Efes conserve sa place en playoffs (14 victoires, 13 défaites) ; Baskonia sauve l'honneur dans une saison compliquée pour eux (8 victoires, 19 défaites).

Les deux écuries se rendront en France pour les prochaines rencontres d'EuroLeague. Monaco accueille l'Anadolu Efes vendredi et l'ASVEL reçoit Baskonia la veille.