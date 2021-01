Le Real Madrid tombe face à Milan

EUROLEAGUE

Si le CSKA Moscou a perdu jeudi, son dauphin s'est également incliné. A domicile, le Real Madrid a perdu 80-76 contre Milan, à domicile. Les joueurs d'Ettore Messina ont fait l'écart dans le troisième quart-temps (10-22) et ses les locaux sont revenus dans le money-time, leur ancien meneur Sergio Rodriguez - meilleur marqueur du match avec 17 points à 6/8 en... 14 minutes - a porté l'estocade avec un 3-points marqué à 26 secondes de la fin (71-77). Titulaire, Fabien Causeur a marqué 3 points à 1/4 en 16 minutes.

Diminué, le Real Madrid (12 victoires et 6 défaites) a le même bilan que le FC Barcelone, deuxième grâce à un point-average favorable. Ils restent derrière le CSKA Moscou (14 victoires et 4 défaites). Derrière, Milan remonte (10 victoires et 7 défaites) quasiment à hauteur du Bayern Munich (11 victoires et 7 défaites). Les Bavarois ont perdu 84-82 chez l'Olympiakos Le Pirée (9 victoires et 8 défaites) avec un gros match de Kostas Sloukas (29 d'évaluation). En sortie de banc, Livio Jean-Charles a été discret (0 point, 1 rebond et 1 passe décisive en 11 minutes).