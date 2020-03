Le syndicat de l'EuroLeague demande la suspension de la saison

L'EuroLeague Players Association, le nouveau syndicat des joueurs évoluant en EuroLeague, a officiellement demandé à l'EuroLeague de suspendre la saison, à l'image de la NBA. De nombreux matchs sont prévus à huis clos, voire délocalisés.

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis #ELPlayers pic.twitter.com/gsQE8rk8Xv