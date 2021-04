Le tableau des playoffs de l'EuroLeague 2021

Suite à la victoire du Zénith Saint-Pétersbourg contre le Panathinaikos Athènes lundi soir de sa qualification pour les playoffs, on connaît le tableau des quarts de finale.

Ces quarts démarreront le mardi 20 avril et se joueront au meilleur des cinq matches. Le Final Four aura lieu du 28 au 30 mai à Cologne, en Allemagne.

