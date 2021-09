Le vétéran James Gist en renfort à l'ASVEL

Alors que Raymar Morgan est à l'arrêt, l'ASVEL a décidé d'engager un nouvel intérieur vétéran. Selon Sportando, le club rhodanien va faire venir James Gist (2,06 m, 34 ans).

James Gist is expected to join Asvel, sources tell @Sportando.

Gist spent last season with Bayern Munich averaging 5.6ppg in EuroLeague and 6ppg in Bundesliga