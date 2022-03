Le Zalgiris Kaunas jouera avec un maillot aux couleurs de l'Ukraine contre Barcelone

Le Zalgiris Kaunas affronte le FC Barcelone ce vendredi 11 mars, une date d'anniversaire commémorant la restauration de son indépendance, prononcée le 11 mars 1990 (la date d'indépendance initiale est elle le 16 février 1918).

Le club lituanien ne va pas se contenter de célébrer son histoire. Il va afficher son soutien pour la cause ukrainienne en portant des maillots aux couleurs de l'Ukraine (jaune et bleue). C'est un moyen pour le club de témoigner une nouvelle fois de son soutien au pays envahi par l'armée russe depuis deux semaines.

En plus de cet hommage, le club a demandé à ses supporters de venir en vert et blanc (couleurs du club) pour célébrer le 32e anniversaire de l'indépendance lituanienne et d'apporter les drapeaux de l'Ukraine et de la Lituanie afin de les agiter durant l'hymne national lituanien qui sera joué avant la rencontre contre le leader de l'EuroLeague, le FC Barcelone, club coaché par l'une des gloires nationales, Sarunas Jasikevicius.





Let's celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine!



