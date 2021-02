Le Zalgiris Kaunas l'emporte contre l'Etoile Rouge et reste au contact du Top 8

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Mardi soir, le Zalgiris Kaunas a reçu l'Etoile Rouge de Belgrade en match en retard de la 24e journée. L'équipe de Martin Schiller s'est imposée 75 à 62. Menée de 4 points à la pause (40-44), elle a durci le ton pour prendre le dessus face à une équipe fatiguée et diminuée (Corey Walden n'a pas joué). En limitant la formation serbe à 4 points lors du dernier quart-temps, elle a pu signer une 14e victoire, en 25 matches, ce qui lui permet de rester neuvième du classement et de rester en embuscade pour la course aux playoffs.

Joffrey Lauvergne a fini à 9 points à 3/8 aux tirs et 3/6 aux lancers francs, 5 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en seulement 14 minutes ! En face, c'est l'ancien Béarnais Marko Simonovic qui a terminé meilleur marqueur avec 16 points à 5/10 en 32 minutes.