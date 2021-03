Le Zalgiris Kaunas met fin à la série de l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Dominée dans le combat par le Zalgiris Kaunas, l'ASVEL s'est inclinée 85 à 75 ce mardi soir. La série de six victoires consécutives prend fin pour l'équipe de T.J. Parker, qui a souffert en deuxième mi-temps face à l'agressivité adverse.

Car en début de rencontre, les Rhodaniens sont partis sur de bonnes bases. Après 12 minutes de jeu et un 3-points d'Amine Noua, ils menaient 25 à 17. Mais petit à petit, les locaux ont repris le dessus. Ils ont d'abord provoqué de nombreuses balles perdues (17 pour l'ASVEL au final, dont 6 pour David Lighty) grâce notamment à la filouterie du jeune Rokas Jokubaitis (10 points à 3/9 aux tirs, 5 passes décisives, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 23 minutes). Puis, leur moisson au rebond offensif leur a permis de faire le trou.

Kaunas punit l'ASVEL sur seconde chance

En grosse difficulté face à l'agressivité kaunassienne, privés de leur axe 1-5 en raison des fautes (3 pour Norris Cole et Moustapha Fall en cours de troisième quart-temps), les Villeurbannais sont sortis du plan de jeu et ont echaîné les tirs à 3-points rapides, sans réussite. Grâce au sale boulot de Paulius Jankūnas (5 points à 2/4 aux tirs, 9 rebonds dont 5 offensifs et 4 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 21 minutes) et à deux paniers en contre-attaque de l'insaisissable Lukas Lekavičius (6 points à 3/3 aux tirs et 2 passes décisives en 14 minutes), le Zalgiris Kaunas a pris 10 points d'avance pour finir le troisième quart-temps (67-57).

Bien installés dans leur rencontre, pouvant compter sur le talent de Marius Grigonis (21 points à 5/7 à 3-points) et le bon boulot de Joffrey Lauvergne (18 points à 7/13 et 6 rebonds pour 19 d'évaluation en 21 minutes), le Zalgiris Kaunas a maîtrisé sa fin de match pour logiquement l'emporter de 10 unités (85-75). De quoi rester en course pour les playoffs avec 15 victoires et 12 défaites, soit le bilan contraire de l'ASVEL. Les Français vont tenter de retrouver la victoire dès vendredi avec la réception du Fenerbahçe Istanbul.