Le Zalgiris Kaunas privé de Jankunas contre l'ASVEL

Le Zalgiris Kaunas démarre sa saison 2021-2022 d'EuroLeague ce vendredi face à l'Astroballe face à l'ASVEL. Pour l'occasion l'équipe de Martin Schiller sera privée de son capitaine Paulius Jankunas (2,05 m, 37 ans). L'ailier-fort a été victime d'une blessure au mollet et à l'arrêt pour dix jours environ.

Paulius Jankunas will be out for around 10 days with a calf injury, per Zalgiris announcement. Zalgiris captain will miss the EuroLeague season opener vs. ASVEL. He’s doubtful for the 2nd round game vs Zenit St. Petersburg.