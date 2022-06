Le Zalgiris Kaunas veut faire venir Chris Jones

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Meilleur joueur de la saison 2021-2022 de l'ASVEL (13,6 points à 52% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes), Chris Jones (1,88 m, 29 ans) est courtisé par de grosses écuries européennes, d'autant plus qu'il va prochainement obtenir un passeport européen lui permettant d'être considéré comme "cotonou". Parmi les clubs ayant le souhait de l'engager, on retrouve le Zalgiris Kaunas selon Basketnews. Longtemps bon dernier de l'EuroLeague cette saison, éliminé en demi-finales des playoffs nationaux, l'emblème du sport collectif lituanien compte retrouver des couleurs. Et cela pourrait passer par la venue de Chris Jones à la mène, si celui-ci venait à être séduit par le projet présenté.