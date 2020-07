Le Zénith Saint-Pétersbourg officialise le départ d'Andrew Albicy

Comme annoncé, le meneur de jeu international français (62 sélections) Andrew Albicy (1,78 m, 30 ans) quitte la formation russe du Zénith Saint-Pétersbourg.

Arrivé l'été dernier en Russie après trois saisons à Andorre, le natif de Sèvres (Hauts-de-Seine) tournait à 6,5 points à 35,8% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 3,6 passes décisives en 21 minutes sur 39 matchs de VTB League et d'EuroLeague.

Formé au Paris-Levallois, Albicy a ensuité joué pour le BCM Gravelines-Dunkerque (3 saisons) avant de rejoindre Andorre, puis le Zénith sur la saison écoulée. Quelle va être la destination de l'international français ? Réponse prochainement...

So @andrewalbicy leaves BC Zenit

The term of the agreement has come to an end. We thank Andrew for playing and wish him the best in his future career.

Andrew, thanks for Your winning shots! It was unforgettable! pic.twitter.com/iGx0etOGeO